Roque Bolívar Franco, ‘Dindo’

Dindo Franco no solo fue instructor de la banda, ya que no solo aprendimos a tocar un tambor, aprendimos lo que era el amor a la patria y rendirle homenaje con respeto y humildad. Es muy difícil expresar con palabras el impacto que Dindo causó en nuestras vidas; se convirtió en un amigo al que nunca vamos a olvidar. Dios lo reciba en su reino con una gran banda de ángeles, que toquen alguna de las melodías que compuso y que seguro se seguirán oyendo en los desfiles patrios.

You May Also Like