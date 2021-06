Ropa retro y cómoda marca tendencia en 2021

En cuanto a la acogida de la tendencia retro en Latinoamérica, comparte que no ve mucha diferencia hoy de lo que pasa en la región y en el resto del mundo. “Panamá es bastante cosmopolita, pero la limitante aquí es el clima que no permite ponerse todo lo que está de moda, los trench coats, por ejemplo, deben ser adaptados a telas más livianas. Eso no pasa en otros países de Latinoamérica que tienen las estaciones más definidas, es muy variada la idiosincrasia de cada país latinoamericano y algunos aceptan con más facilidad una tendencia que otros, pero ya la información llega igual para casi todos”.

