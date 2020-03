Ropa, barra del metro, ratón y teclado…¿cuánto puede durar el coronavirus en los materiales?

Un reciente estudio publicado en la revista The Journal of Hospital ha recopilado los resultados obtenidos por 22 análisis previos de coronavirus similares como el famoso SARS o el MERS. La principal conclusión a la que llegaron los autores es que el nuevo coronavirus, al igual que el resto, puede seguir siendo un agente infeccioso en superficies u objetos hasta nueve días después a temperatura ambiente.

