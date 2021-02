rondo, tres toques y caño

En un programa tan espontáneo, surrealista y gracioso, meterse con el presentador es una de las “tradiciones” no escritas y hasta dos de los colaboradores, Grison y Ricardo, no dudan en atizar a Broncano en cuanto pueden. Algo así se vio esta semana cuando visitó el Teatro Arlequín David Antón , jugador profesional de ajedrez, que incluso humilló al presentador jugando este con todo reinas.

You May Also Like