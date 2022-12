Ronaldo: Me encantaría ver a Guardiola, Ancelotti o Mourinho entrenando Brasil

“Vi en directo el primer partido de España y me encantó como jugó. Tiene un juego muy característico, el fútbol le pegó una dura paliza con la eliminación contra Marruecos. Me pareció fenomenal que él estuviera haciendo los Twitch durante el Mundial; fue algo extraordinario, espontáneo, moderno… aunque mucha gente en España le machacó por esto. El mundo está cambiando y Luis Enrique lo hizo fenomenal”, declaró.

“Es duro perder, pero que el fútbol nos ofrezca historias tan lindas como la de Marruecos es de apreciar. Me gustaría, pero no creo que puedan ganarlo. Francia tiene un equipo muy sólido”, completó.

“Es un joven talento de Brasil que va a ser muy bueno. Jugó ya de profesional este año y va a ser un gran talento para los próximos años. No sé si está hecho o no con el Real Madrid, ya veremos. Lo que es cierto, es que como es tan joven vamos a disfrutar de él en Brasil un año y medio como mínimo”, aseguró.

“Han surgido estos nombres en Brasil, pero no sé si es verdad. No veo un problema con que sea un entrenador extranjero con Brasil. Ahora va a haber una discusión grande sobre el futuro entrenador de Brasil, veo con muy buenos ojos esos nombres”, amplió.

