Ronald Koeman vuelve a casa tras ser operado por un ataque cardiaco: “Me encuentro fenomenal”

“A raíz de este acontecimiento te das cuenta lo que realmente importa en la vida . Para mí ha sido maravilloso ver a tantas personas conmovidas por este hecho. He recibido muchos mensajes cariñosos”, añadió, contento por los apoyos recibidos “tanto de gente conocida del mundo del fútbol, de los clubes, como de personas totalmente desconocidas”. “¡Esto me ha levantado el ánimo y quiero dar las gracias a todo el mundo !”, transmitió.

“Vaya susto me llevé el fin de semana pasado. Yo, pero sobre todo mi familia y mis amigos. Afortunadamente los médicos del hospital AMC me ayudaron rápidamente y de forma fenomenal . Les estoy muy agradecidos”, escribió Koeman su perfil de Twitter.

