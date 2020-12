Ronald Koeman, a Riqui Puig delante de todo el vestuario: “Tú eres el filtrador”

“Lo que dijo Antoine no apunta contra el entrenador sino contra el vestuario”, señala esa fuente, sobre las críticas de Griezmann tras la derrota contra la Juventus por 0-3. El francés, que aseguró que en el equipo “falta de todo” , es uno de los futbolistas que más polémica ha generado en el club, no sólo por el rendimiento, sino por sus palabras o su dubitativa relación con un Leo Messi cuyo futuro no está nada claro.

Uno de los casos es el de Riqui Puig . El canterano sobre el que estaban puestas muchas esperanzas no sólo no explota, sino que ha desaparecido de los planes del club. El técnico neerlandés le pidió que se buscara equipo en verano, se negó a irse y ahora está defenestrado en las convocatorias. En todo lo que va de temporada ha jugado 77 minutos, sólo 3 en Liga.

El FC Barcelona está, otra vez, en plena ebullición. A poco más de un mes de las elecciones, los resultados deportivos no acompañan y empiezan a salir a la luz tensiones internas. El vestuario empieza a sospechar de Ronald Koeman , cuyo carácter no le granjea muchas simpatías en según qué futbolistas .

