Pocas semanas después se les veía paseando de la mano por Chicago y los seguidores de la autora de 7 rings o thank u, next se alegraban inmensamente por ella, después de dos relaciones tan dispares como la que tuvo con el malogrado Mac Miller y su boda fallida con el humorista Pete Davidson.

La noticia la ha dado Us Magazine, aunque no ha dado por ahora los motivos de la ruptura, que permanecen desconocidos dado que ninguno de los implicados ha querido dar declaraciones públicas , siquiera para confirmar que ya no están juntos.

You May Also Like