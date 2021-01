Rompe las reglas con Platanomelón

Hace no tantos años era impensable, incluso puede ser que estuviera considerado fuera de lugar, hablar de masturbación en un lugar que no fuera privado. Cuando además se hacía de masturbación femenina ya ni hablamos. Los tiempos cambian, las sociedades, por suerte, avanzan y la educación sexual poco a poco se hace eco entre los grupos sociales más jóvenes , escalando a otras generaciones. Y es que está en realidad debería comenzar a tratarse en el hogar y continuar en las aulas, pero no siempre es así.

