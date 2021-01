‘Rompan todo’ | La Prensa Panamá

Lo que ayudó aún más a la promoción y a la comercialización de los artistas latinos fue la salida al aire del canal MTV Latinoamérica el 1 de octubre de 1993. El primer video musical que salió al aire a través de ese canal de cable fue el de We are sudamerican brothers de la banda chilena Los Prisioneros. Eran conocidos por hacer música que contenía letras críticas de la situación que se vivía en su país durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Álex Lora, Fito Páez, Andrés Calamaro, Charly García, Gustavo Santaolalla, Julieta Venegas, Andrea Echeverri y Mon Laferte, entre otros artistas latinos, brindan un panorama sobre cómo el rock latinoamericano ha ido progresando desde las adaptaciones en español de canciones en inglés, como el famoso tema de La Bamba , hasta los éxitos de la industria como lo fue la banda argentina Soda Stereo, la agrupación mexicana El Tri (Three Souls in my Mind), entre otros grupos musicales de la región que marcaron huella.

