Rommelito y Ana Lorena… ¿huele a boda?

No se vayan emocionando mucho, no, no, no. Aunque sí es muy cierto que Ana Lorena y Enrique Gutiérrez, mejor conocido como Rommelito, tienen una relación muy consolidada, todavía no hay planes de boda, pero sí han hablado al respecto.

Como estamos en la ola de las pedidas de mano, le preguntamos al exguerrero si ha pensado en tirarse la soga al cuello con la mamá de su princesa Mía, Ana Lorena, y qué creen… confesó que ellos van paso a paso, aunque como toda pareja han tocado el tema.

‘El casado, casa quiere’

“Nosotros no nos casamos cuando todo el mundo se casa. El casado casa quiere. Vamos paso a paso. Pero claro que por supuesto que lo hemos hablado. Y tenemos un mismo norte”.

Además de estar centrados en su mayor tesoro, su primogénita, están enfocados en crecer como pareja y alcanzar las metas juntos.

Mía está creciendo rápido

Y mientras hablábamos con él, Mía nos mandó un saludo. “Hola”… sí auqnue está muy pequeña, ya se le puede entender cuando intenta decirlo. “Fui un niño afortuando en tener a Rommel como hermano y pude tener muchas cosas a mi alcance, imagínate lo que merece mi hija”, respondió cuando le aconsejamos que ahorrara dinero para que la mande a estudiar a la Universidad de Harvard, una de las más prestigiosas del mundo.