Romero promete luchar como un ‘león’ en la final

“Empecé a ir, varios compañeros se cruzaron, la cancha me iba picando medio mal, pero el balón me fue quedando y llegó el gol que nos dio tranquilidad”, indicó.

También se refirió a Lionel Messi. “Leo es una locura, todos saben lo que es como jugador, pero no tanto la clase de persona que es. Es un referente, un tipo que siempre va a por más. Le han pegado tanto que se vuelve a levantar y va en búsqueda de nuevas cosas. Ganó una Copa América, es un referente como otros, Di María, Kun, que ya no está”.

You May Also Like