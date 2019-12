Romero, dos informes y una masacre estremecedora

González le pidió un informe explicativo a Romero en un término no mayor de cinco días, “sobre los hechos denunciados, las medidas que hubieren tomado en cuanto a la responsabilidad de aquellos que causaron las conductas denunciadas, las actuaciones administrativas que han tomado posterior al hecho de violencia suscitado en el Centro Penitenciario La Joyita y los correctivos que se estarían implementado, para que casos como el señalado no se vuelvan a suscitar”.

El propio Romero admitió que no se habían hecho requisas en el pabellón donde se produjo la masacre, pese a que el abogado Carlos Herrera Morán lo alertó de la introducción reciente de armas en los penales. Cuatro días después, durante una discusión en el programa Radar, de TVN, Romero aclararía que se hicieron revisiones en las celdas, pero no a profundidad, como sí se harían los días viernes 20 y sábado 21 de diciembre, con el apoyo de más de mil agentes de la PN. Además, dijo que la información proporcionada por Herrera Morán era muy genérica.

