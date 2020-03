Roma y Getafe no viajan para partidos de Europa League por COVID-19

“El Getafe no va a viajar mañana a Milán”, dijo Torres. “No vamos a ir a Italia le pese a quien le pese. Si tenemos que perder la eliminatoria, la perderemos con la cabeza bien alta. Yo no voy a ser el que asuma correr el mínimo riesgo. Nos hace mucha ilusión, pero si tiene que ser así, será”.

El presidente del Getafe Ángel Torres manifestó su inquietud de que su equipo no podrá regresar de Italia por las restricciones, aunque los otros equipos podrán seguir usando vuelos fletados. Pero dijo que no quiere arriesgar la salud de sus jugadores al viajar a una zona que trata de frenar el brote.

La Roma informó el miércoles que no pudo viajar para disputar el partido porque “el avión, procedente de Italia, no recibió autorización para aterrizar en España”.

El club italiano Roma no viajará a España para su partido de la Liga Europa contra el Sevilla el jueves debido a las restricciones impuestas por el brote del coronavirus, y el presidente del Getafe español dijo que su equipo no se embarcará en un vuelo a Italia para enfrentar al Inter de Milán.

You May Also Like