ROMA, la gran inspiradora de Napoleón

Napoleón no solo apreciaba la herencia dejada por los emperadores de Roma, sino que saqueó su enorme patrimonio artístico, se llevó numerosas obras de arte a París, capital de su imperio, en particular al Museo del Louvre. Incluso estudió la posibilidad de transportar la Columna de Trajano a París, pero encontró una solución mucho más simple: ¡realizar una copia en bronce!

