Rolando López queda sin medidas cautelares por la Operación Furia

En consecuencia, el juzgado remitió una nota al Servicio Nacional de Migración para que deje sin efecto el oficio No 7377-2020 con el que le impuso impedimento de salida del país. Con este escenario, el exdirector del CSN queda sin medidas cautelares. Esto es así porque en una audiencia celebrada el 25 de noviembre de 2020, un juez de garantías libró a López de tener que notificarse ante las autoridades judiciales los 30 de cada mes. Con la operación Furia , como se denominó a este caso, se procesa a exjefes de organismos de seguridad, entre otros, por el supuesto tráfico de armas. Emeldo Márquez, fiscal del caso, sostiene que los acusados están vinculados a la importación de armas de fuego, que terminaron en manos de particulares en tiempos de veda. Entre los imputados figuran: Omar Pinzón, Frank Ábrego, y Belsio González, exdirectores de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras, y el Servicio Nacional Aeronaval, respectivamente. En medio de la pesquisa, la fiscalía allanó una residencia de López. Su abogado alega que las armas encontradas no son de guerra.

