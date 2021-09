Roe vs Wade, y las guerras del presidente Biden

Incluso en los sectores afines a Roe vs Wade había duros cuestionamientos a los fundamentos de esa decisión judicial. Así, la jurista progresista Ruth Bader Ginsburg había alegado que el derecho al aborto no podía estar fundamentado en el derecho a la privacidad, si no en el derecho a la igualdad. Como las mujeres tenían una carga desproporcionada, la ley debía reconocerles derechos proporcionales a esa carga. La litigante se convirtió en jueza federal y, luego, en magistrada de la Corte Suprema de Justicia, pero, irónicamente, su muerte en 2020 le permitió a los republicanos reducir el número de magistrados de tendencia demócrata a solo tres, el número más bajo en ocho décadas.

La sentencia de Roe vs Wade fue decidida por magistrados varones en una sociedad individualista. El fallo se fundamentaba en el derecho a la privacidad derivado de la IX y XIV Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos. Para los magistrados, el Estado no podía imponer su voluntad sobre el cuerpo de las mujeres.

You May Also Like