Rodrygo se rompe y estará varios meses de baja por su lesión en el bíceps femoral

Pésimas noticias para el Real Madrid y para su jugador Rodrygo Goes , quien en los últimos partidos se había asentado como uno de los elegidos para Zidane para el once tipo con el que los blancos se están resarciendo en las últimas jornadas. El brasileño sufrió una lesión en el último partido contra el Granada que le tendrá varios meses en el dique seco .

