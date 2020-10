Rodríguez: demanda ‘no tiene pies ni cabeza’

La diputada Zulay Rodríguez le preguntó a la periodista Flor Mizrachi, ¿cuál es tu miedo?, que ahora presentas una demanda sin pies ni cabeza para que la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional mis expresiones en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Versión impresa

“Cuál es el miedo Flor… cuál es tu miedo, porque te dije que salieras del closet… de verdad que yo pensaba que tenías piel de cocodrilo. Yo no te he dicho nada malo, jamás te he insultado”, expresó.

“Estoy cantándole sus verdades a Flor Mizrachi, a quien le gusta tirar y no aguanta su para atrás. Hagan lo que quieran, no me van a callar”, destacó en su Twitter la política.

Luego en el Pleno, pidió a sus colegas estar alertas, porque los “quieren callar”. Ellos hablan de libertad de expresión y de no a la censura, pero hoy quieren censurar nuestras opiniones… mañana nos censurarán por los votos que se emitan.

“Flor Mizrachi… te lo digo con nombre y apellido: eres títere de los poderes económicos”. Rodríguez le reprochó: “jamás te hemos escuchado decirle que pague los impuestos, jamás te hemos escuchado hablar de los monopolios de medicamentos, jamás criticaste los Crisoles de Raza… hablabas de liberalizar las profesiones para la competencia desleal que hoy tienen los panameños, jamás hablaste del negocio de la gasolina con el Estado y de los negociados del Canal”.

Rodríguez destacó que el artículo 154 de la Constitución Nacional establece claramente que los diputados no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el Pleno de la Asamblea Nacional.