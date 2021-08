Rodrigo García: ‘Gabo y Mercedes: una ‘despedida’

Gabo y Mercedes: una despedida , es también un homenaje a su madre, Mercedes Barcha, la que siempre acompañó a Gabo, la que es más que Gaba. Su trajinar aquel día de la muerte de su marido, bajo la escritura serena de su hijo, parece el de las mujeres de la casa Buendía. Ese moverse rápido hacia la habitación donde está García Márquez, su llanto breve, pero como “una ráfaga de ametralladora” por tan pocas veces visto, dan cuenta de la fortaleza y profundo amor que se tenían, pero no estaba dispuesta a ser otra cosa que ella misma, su mejor versión: “yo no soy la viuda. Yo soy yo”.

Es este un libro contra el olvido, un homenaje a la memoria. Conmueve la mirada de un hijo sobre el deterioro del padre, sobre su pérdida de memoria, sobre sus sueños de escribir juntos una película, y comprobar como se estaba yendo, poco a poco, aquel hombre que escribió una obra que es inmortal y que ya no reconocía, como no reconocía ni a su mujer ni a sus hijos. Estamos ante la mirada de la fragilidad de los mismísimos deicidas.

De Gabriel García Márquez sabemos casi todo. La bibliografía que desentraña la vida del Nobel colombiano es amplísima, pero interesan más los libros escritos desde la zona cero del autor. Aunque la celebradísima Vivir para contarla arranca diciendo que “la vida no es la que uno vivió, si no la que uno recuerda” , no hay que olvidar que uno vive de verdad en la memoria de otros, como decía Terenci Moix en sus memorias. Así que lo que nos interesa es cómo los más cercanos a García Márquez lo recordaban.

You May Also Like