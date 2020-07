Rodri Fuertes ya no se esconde y publica su primera fotografía con Adara Molinero

Hasta el momento, Adara Molinero y Rodri Fuertes han llevado su romance con discreción. Sin embargo, la nueva pareja de la ganadora de GH VIP ha querido dar un paso al frente y ha publicado su primera fotografía juntos en sus redes sociales.

Se trata de una demostración de lo bien que les va juntos desde que empezaron a salir, hace ya unos meses.

En la imagen, publicada en su story de Instagram, el concursante de GH 17, donde se conocieron, sale abrazando a Adara, ambos mirando fijamente a la cámara.

Adara y Rodri. INSTAGRAM

Una romántica instantánea que acalla los rumores y ciertas críticas por llevar la relación de forma tan hermética. De hecho, unas horas antes, el joven había asegurado: “No me escondo, no voy a dejar de hacer lo que me apetece, pero decidí no exponer más mi vida privada y no dar explicaciones y así voy a seguir. Gustará más o menos, se criticará más o menos, pero esa fue mi elección, meditada y absolutamente convencida”.

Después, dio un paso al frente, seguramente como demostración de amor a su nueva pareja, Adara, que no dudó en repostear la imagen de ambos en sus stories.