Rodolfo Delgado, fiscal impuesto por Asamblea, plantea revisar convenio de creación de la CICIES

“Rechazo todos los señalamientos hechos a mi persona, ya que he tenido una larga trayectoria jurídica en la que he evidenciado mi honestidad y capacidad”, sostuvo Melara en su comunicado.

Más adelante, cambió un poco su opinión y dijo: “Yo no pretendo iniciar una investigación, no lo visualizó, ellos saben lo que han hecho, por esto de la decisión política no lo veo así”.

You May Also Like