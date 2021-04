Rocío Mestre, exnovia de Fidel Albiac, baraja denunciar a Rocío Carrasco y a Mediaset

“Un día, un periodista me contó que se iban a publicar unas fotos de Fidel y Rocío juntos. Me dijeron que cuando mi novio me dejaba en casa se marchaba a ver a mi amiga y que la visitaba en Madrid”, expresó Mestre. Y zanjó: “La traición de una amiga duele, pero más la de un novio, su falta de sinceridad, porque era el hombre con el que quería formar una familia”.

La reacción de Mestre no se hizo esperar, subrayando que, en realidad, Fidel Albiac le era infiel mientras estaban juntos. “Me sentí engañada. Cuando me enteré de que Rocío y Fidel se veían a mis espaldas se rompieron en mí muchos sentimientos. La falta de sinceridad de una amiga duele, porque es una traición a la amistad”, contó, desmintiendo así a Carrasco.

“Entablamos una amistad pura y dura. Mientras Fidel salía con Rocío no tuvimos absolutamente nada, hablábamos por teléfono o quedábamos todos por ahí. Fidel me volvía loca, pero yo era consciente de que estaba saliendo con otra mujer”, explicaba Carrasco en una de las últimas entregas.

Según Carrasco, el abogado se ganó su corazón, pero decidió no entrometerse en la relación que este mantenía con Rocío Mestre para no dañar su amistad. La hija de Rocío Jurado contó que ambos se limitaban a hablar por teléfono y a conversar cuando coincidían en su grupo de amigos, sin llegar a nada más.

La abogada ha valorado que, pese a su desacuerdo con las menciones de Rocío Mestre en la docu-serie, Mediaset no ha respetado sus exigencias: “Mi hermana se ha ganado el anonimato desde hace veinte años y me encargaré de que un juez se lo reconozca”.

