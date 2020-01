Rocío Flores sorprende defendiendo a su madre de las acusaciones de Sofía Suescun

No es ningún secreto que la relación de Rocío Flores con su madre, Rocío Carrasco, es distante e, incluso, mala. Sin embargo, la joven ha dejado claro en el programa Tiempo de descuento–el reality con el que Mediaset pretende cubrir el vacío hasta la llegada de Supervivientes– que ello no implica que vaya a permitir que la calumnien sin razón. Así lo ha demostrado en el plató del nuevo concurso de Telecinco, donde ha protagonizado un encontronazo con Sofía Suescun que ha dejado perplejos a colaboradores y público.

Defensoras en plató

Ambas jóvenes han acudido a Tiempo de descuento para defender el concurso, de nuevo, de Antonio David Flores –padre de Rocío– y Kiko Jiménez –novio de Sofía Suescun–. Entre ellos ya quedó claro en Gran Hermano VIP que no había mucho feeling y que las rencillas del pasado –Jiménez es el exnovio de Gloria Camila, hermana de Rocío Carrasco y excuñada de Flores– marcaban la relación del presente y su esperado reencuentro, donde la hija de Rocío Jurado ha tenido más protagonismo del que cabía esperar.

Reproches y acusaciones han sido los protagonistas de este tenso choque que, como cabía esperar, se ha extendido al plató donde la joven, por primera vez, ha roto una lanza a favor de su madre, quien no participa en el concurso y ya dejó bien claro por la vía judicial que no estaba dispuesta a que se hablase de ella.

“Le voy a pedir a Kiko Jiménez que tenga mucho cuidadito de lo que habla de mi madre, si no hablo yo, él muchísimo menos”, ha comenzado la defensa Flores. “Es un sinvergüenza, no tiene escrúpulos. Es una persona que no tiene nada que perder en la vida“, ha continuado, visiblemente enfadada, antes de asegurar que Jiménez habla de ella en los platós porque así “le suben el caché”.

Suescun, por su parte, ha intentado rebatir los ataques de Rocío Flores, asegurando que Kiko solo ha dicho que cree que su madre “también se extrañaba de las múltiples caras de Antonio David”, ha creído zanjar. “¡Basta ya! Es que Rocío Carrasco no es nada de ellos. Si no hablo yo que soy su hija, no tenéis porque hablar vosotros“, ha sentenciado Flores, a quien, posiblemente, veamos en Supervivientes, pero como concursante.