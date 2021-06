Rocío Flores se estrena en un photocall tras el fin de la docuserie de su madre, Rocío Carrasco

Sin embargo, no ha querido comentar nada que tuviese que ver con su madre o la docuserie. “No tengo nada que decir, no voy a decir nada, vengo a ver el concierto y a disfrutarlo”, ha zanjado.

La serie documental de Rocío Carrasco ha puesto desde hace meses en el punto de mira a su hija, Rocío Flores , con la que no tiene ninguna relación desde hace nueve años. Flores está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida a raíz del duro testimonio que su madre ha contado en la docuserie. Por ahora, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha tratado de mantenerse alejada de toda polémica, aunque su exposición mediática no ha cesado .

You May Also Like