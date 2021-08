Rocío Dúrcal confiesa qué tan cercana es con Yandel

En el escenario ya estaba predispuesta a fallar, venía de unos ensayos en donde me puse a llorar porque la canción no me salía como quería. En el escenario ya estaba predispuesta a fallar, venía de unos ensayos en donde me puse a llorar porque la canción no me salía como quería.

Además, se le preguntó que si su compañero Eddy Herrera no hubiera sido el eliminado, quién debía de salir de la competencia ese día, a lo que expresó que ella debía ser la que se fuera, porque a ninguno de los jurados les gusto su presentación.

Y, en gran parte de su presentación los jurados le dijeron que la veían desenfocada; en el backstage decían que ese bajo rendimiento por parte de ella tenía nombre, así es, nada más y nada menos que: Yandel.

Sin embargo, Rocío Dúrcal nos dejó claro que Yandel es muy importante para ella y que lo quiere muchísimo, incluso confesó que tuvo un pequeño malentendido con Yandel después de su presentación.

Yo estaba muy enojada conmigo misma por no haber hecho bien las cosas y me puse a llorar, entonces Yandel se acercó a ayudarme, pero yo le dije que mejor me dejara sola y creo que fui un poco grosera con él. Yo estaba muy enojada conmigo misma por no haber hecho bien las cosas y me puse a llorar, entonces Yandel se acercó a ayudarme, pero yo le dije que mejor me dejara sola y creo que fui un poco grosera con él.

Tras ese altercado, Rocío Dúrcal dice que se acercó a donde estaba Yandel para pedirle disculpas por rechazar su apoyo y hombro para desahogarse y que él le respondió que no importaba, que cuando ella quisiera se podía acercar y que no se iba a sentir ofendido. ¡Qué bello!

A todo esto, Yandel dice que tiene una química increíble con ella y que actualmente se encuentra soltero. ¿Cómo la ven?