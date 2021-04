Rocío Carrasco desvela la última voluntad de Rocío Jurado antes de morir

“Cuando tú estés repuesta y estés bien, nosotros nos casamos”, le prometió su hija, unas palabras que no convencieron a ‘la más grande’. “No, no. Mañana os casáis . Yo llamo al padre Ángel, y yo ya, tranquila”, insistió.

Tal y como ha recordado Carrasco, “nos llamó a los dos (Fidel Albiac y ella) y se quedó mirándome a mí y cogiéndole la mano a Fidel”. La pregunta de su madre hizo que se le saltaran las lágrimas: “Rocío, tú no te pensarás que yo me voy a morir sin dejarte a ti casada con este, ¿verdad?”.

