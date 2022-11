Robos a bancos, joyerías y farmacias; cuando falla el plan de seguridad estatal

Las farmacias también se han convertido en objetivo de los delincuentes. La noche del pasado domingo 13 de noviembre, las farmacias Metro y Farma Value, ubicadas en Betania y San Francisco, respectivamente, fueron blanco de asaltos a mano armada por varios hombres que se llevaron dinero de las cajas. Supuestamente, los dos hechos no están relacionados. Un carro utilizado por estos grupos criminales fue encontrado abandonado en Betania.

