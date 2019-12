Robinson se impone en Directorio; renovación del PRD será en octubre de 2016

Guido Fuentes, secretario privado de Lewis Galindo informó que este no fue invitado formalmente al directorio ni como ex vicepresidente ni como ministro de Relaciones Exteriores.

Sí acudieron a la cita el ex presidente Ernesto Pérez Balladares, el ex ministro Laurentino Cortizo; entre otros.

Tampoco asistió Balbina Herrara ni el ex presidente Martín Torrijos. Se informó que el ex mandatario se encuentra fuera del país. Fue notoria la ausencia de los dirigentes de la vieja guardia del partido.

Aunque al acto se esperaba la asistencia de los expresidentes de la República que forman parte del partido, entre otros reconocidos dirigentes del colectivo, se notó la ausencia del ex canciller y ex vice presidente de la República Samuel Lewis Navarro, quien es uno de los críticos de la actual dirigencia.

A la cita el ex presidente Ernesto Pérez Balladares, el ex ministro Laurentino Cortizo; entre otros.

“Si es mayo o si es octubre, lo único que ellos hicieron fue postergar cinco meses su fecha de defunción. Cuando llegue el congreso en el mes de octubre del próximo año nos veremos las caras. Yo estoy seguro que desde esta dirección política incapaz que no representan ningún proyecto político para la sociedad panameña, no quedará vestigio alguno, ellos serán derrotados por las bases de nuestro partido y lo que nos han dado es cinco mese más para organizarlo y poder renovar este partido. El resultado de hoy solo indica algo y es que ellos ya no tienen la mayoría del directorio nacional”, precisó González.

El directorio empezó bien temprano, con la inscripción de los asistente desde las 9:00 a.m. Una vez en el recinto el encuentro con los directores se inició a las 11:00 a.m. a puertas cerradas.

You May Also Like