Robinho se lanzaría de paracaídas por beneficencia

Ayyy, Robinho, lo que se dice no se olvida, lo que se promete se cumple, es palabra papá. Les digo esto porque en 2015 día a día sacó una notita en donde Robinho prometía lanzarse desde un paracaídas si llegaba a los 100 mil de seguidores en su cuenta de Instagram.

Hoy el reguesero tiene unos 179 mil, el tiempo pasó y nunca se lanzó. ¡Fallo!

El famoso contó a día a día que eso fue pensado cuando tenía unos 25 mil seguidores en Instagram, llegar a los 100K lo vio imposible, pero lo cumplió dos meses después. ¡Mira tú! “Nunca me atreví, sí me recordaron un año, me reclamaban, pero yo miré para otro lado y me hice el loco. Esa es la clave del éxito”, comentó.

La cosa es que ahora Robinho no se atreve, porque no hay plata, pero si le consiguen un patrocinador le entra. “Por beneficencia también lo haría, tipo que alguien lo pague, o conseguir también un patrocinador que me pague por eso y esa plata donarla a una fundación”, comentó.

Robinho está bien enfocado en aprender más de las artes culinarias y de las leyes de nuestro país.

Robinho confesó que se lanzaría desde un paracaídas por una fundación, pero no para complacer a sus seguidores. ¡Ah! Chicas, ¿adivinen? el man confesó que se tirará nada más y nada menos que en calzoncillos.