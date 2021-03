Robinho conoció a Horacio Valdés un día antes de su partida

“Lo último que me dijiste fue ‘ cómo hago para irme sin que nadie lo note’. En el momento te di una solución que te funcionó esa noche, pero ahora me doy cuenta que es imposible que nadie note el espacio terrenal que dejas”.

“Desde muy pequeño me tripié tu música y no fue hasta un día antes de tu partida que te llegué a conocer y Dios me permitió dejarte saber toda mi admiración”, comentó el reguesero.

You May Also Like