Robin Durán se encamina en los pasos de Dios… ya fue bautizado

Robin agregó, “no digo que soy un santo, no soy el más fanático que hay, respeto las creencias de cada persona, pero si puedo asegurar que hoy no soy la misma persona que era y en los caminos de Dios he encontrado la paz”.

“¿Qué somos sin fe? ¿Qué somos sin seguir la voluntad de Dios? En mi caso puedo decirles que nada . Yo siempre me consideré alguien que creía en Dios solo porque rezaba todas las noches antes de dormir, sin embargo pecaba al día siguiente y volvía a rezar para decir que ya me perdonó Dios, pues así estuve mucho tiempo, desorientado y como un carro sin frenos. Pero gracias a Dios mi vida cambió, encontré en Él paz y ganas de seguir adelante, de luchar por mis sueños y por mi familia, de saber que a pesar que la vida es dura y los momentos son difíciles, con fe y oración todo se puede…”, reveló Durán.

