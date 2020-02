Robert Moreno señala sus mejores momentos como seleccionador español

No obstante, el culmen de su etapa de seleccionador llegó en la última ventana, cuando España venció a Malta por 7-0 y a Rumanía por 5-0 . “A Malta le metimos siete y cinco a Rumanía. Supimos cómo atacar a equipos muy replegados y todo salió como lo habíamos trabajado”, apuntó. “El de Rumanía fue una exhibición del equipo, una bonita despedida que me dieron los jugadores “.

You May Also Like