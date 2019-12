Robert Moreno firma como nuevo entrenador del Mónaco hasta 2022

Sin embargo, Moreno no fue el único entrenador que se ha barajado en Mónaco. El nombre de Marcelino también ha sonado en las oficinas del equipo, después de que el español dejase el Valencia el pasado mes de septiembre por discrepancias con la directiva. No obstante, Moreno era el que tenía más apoyos internos para dirigir a la plantilla.

