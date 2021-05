Robe se desvincula de la decisión hacer las giras de Extremoduro y recomienda devolver las entradas

“Estamos viviendo una crisis mundial que nadie sabe cómo va a acabar, por eso yo no puedo animaros a que conservéis las entradas”, se sinceraba Iniesta, que no era muy optimista: “Yo no sé qué va a pasar con la crisis económica que sin duda acarreará esta crisis sanitaria, ni siquiera si la gira finalmente podrá hacerse. Por eso creo que lo más sensato es que tengáis en cuenta este plazo de 21 días que ha abierto la empresa promotora para pedir la devolución del dinero”

“En la empresa promotora, Live Nation, están obstinados en poner fechas para 2022 . Yo ya les trasladé mi decisión de no poner nuevas fechas hasta no tener la seguridad de poder llevarlas a cabo”, explicaba el cantante.

You May Also Like