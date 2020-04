Robe Iniesta, de Extremoduro, regala una nueva canción para ‘dar un poco de ánimo’

El cantante y compositor Roberto Iniesta, alma de la banda Extremoduro, ha subido a YouTube un vídeo en el que se le puede ver y oir a la guitarra interpretando una nueva canción, llamada Yo me quedo contigo aquí.

“Espero que lo llevéis lo mejor posible. Me gustaría daros un poco de ánimo“, decía el autor en un texto subido a la web oficial del grupo de rock español.

“Seguramente me arrepentiré de este vídeo, pero no importa. Afortunadamente, en mi vida, he hecho muchas cosas de las que luego me he arrepentido“, añadía Robe.

La canción va al pelo de lo que está pasando ahora mismo, con todo el mundo encerrado en sus hogares, con las calles desiertas y todo paralizado. “El mundo ahora parece detenido”, comienza, para acabar con un “yo me quedo contigo aquí”, que da nombre a la canción.

Extremoduro es uno de los muchos grupos que han visto trastocados sus planes de gira, con la particularidad de que la que ha tenido que ser suspendida sería su última gira, la de despedida, que será “en mayo, en verano, en septiembre, el año que viene o cuando sea. Pero vamos a tocar por cojones”, decían tras la suspensión de las primeras fechas.