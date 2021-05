Robben no puede contener las lágrimas en su vuelta a la titularidad tras una lesión de seis meses

Robben dejó la selección neerlandesa en octubre de 2017 , con 96 partidos y 37 goles a sus espaldas, después de que el equipo no lograse clasificarese para el Mundial de Rusia de 2018. Pese a que su presencia en la Eurocopa no es más que un “sueño salvaje”, como él mismo asegura, todo empieza por el ofrecimiento de una de las dos partes… pero en este caso ha sido el del jugador.

Robben sufrió el pasado mes de octubre una lesión de la pantorrilla que a sus 37 años podría haberle costado la retirada, pero el extremo, como aseguró tras su vuelta al equipo, no sabe lo que es rendirse. Solo formó parte del elenco titular en su ‘re-debut’ con el equipo en el que dio el salto al fútbol profesional y tras el pitido final no pudo aguantar las lágrimas de emoción . “ Tenía tantas ganas “, afirmó el extremo.

Arjen Robben ha protagonizado la imagen conmovedora de la jornada tras su reaparición en el once titular del Groningen después de una lesión que le tuvo seis meses en el dique seco de la que se recuperó el pasado mes de abril. El ex del Real Madrid volvió a salir de inicio este domingo y firmó una auténtica exhibición con dos asistencias para darle la victoria a su equipo.

