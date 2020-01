Rivera demora, Lee la botó

FLORIDA, EU (AP) – Los Yanquis de Nueva York no podrán contar con su relevista estelar de cierre, el panameño Mariano Rivera, hasta finales de abril debido a una lesión en la ingle.

”Estará en la lista de lesionados. No hay modo, incluso si él estuviera saltando y me dijera ‘estoy listo’, no puedo hacerlo, ni siquiera voy a pensarlo hasta finales de abril”, indicó el dirigente de los Yanquis, Joe Torre.

Rivera se lesionó cuando hizo un lanzamiento el lunes, y fue sometido el miércoles a una resonancia magnética.

”Me siento mejor. Es una gran cantidad de tratamiento, no puedo decirle cuánto, pero no he hablado con el médico hoy”, señaló Rivera.

El panameño sintió incomodidad después de hacer su último lanzamiento en la novena entrada, en una rola para doble matanza de Travis Chapman en la victoria de los Tigres de Detroit sobre los Yanquis, de 4-2, el lunes.

Lee pega dos jonrones Ayer, en los juegos de exhibición, el panameño Carlos Lee contribuyó al triunfo de su equipo los Medias Blancas de Chicago por 10 carreras a 1 sobre Colorado, con dos jonrones y cuatro remolques.

Lee, quien ha tenido una buena actuación en la actual pretemporada, acumula cuatro cuadrangulares y registra 17 carreras impulsadas.

Ayer, el pelotero coclesano bateó de 4-3 y anotó dos carreras.

En Florida, el mexicano Rodrigo López lanzó cinco entradas con solidez en su último partido de preparación antes del partido inaugural de la temporada, al llevar a los Orioles de Baltimore a vencer 4-2 a los Marlins de la Florida, con un racimo de cuatro anotaciones en la séptima entrada.

López aceptó una carrera y dos imparables, ponchó a dos rivales y dio dos boletos.





