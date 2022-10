Rishi Sunak será el próximo primer ministro británico tras deshacerse de sus rivales

El ex canciller de Hacienda (ministro de Finanzas) advirtió que los recortes de impuestos no financiados de Truss conducirían a una devaluación de la libra esterlina, pánico en el mercado de bonos y preocupación del Fondo Monetario Internacional. Tal vez incluso él se hubiera sorprendido por el ritmo con el que se dio la razón.

En unos días de maniobras políticas vertiginosas, Sunak ya se había librado de la competencia de su rival político Boris Johnson, que había intentado protagonizar un notable regreso político pocas semanas después de su dimisión. Tras días de especulaciones, el ex primer ministro se retiró de la carrera este domingo, insistiendo en que tenía suficientes diputados para seguir adelante, pero diciendo que no quería liderar un partido dividido.

