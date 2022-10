Rishi Sunak, el ‘enésimo’ capitán reciente para un Reino Unido a la deriva

El Reino Unido es ahora un barco que navega en aguas muy bravas con la cubierta dañada, y ha tenido que elegir un nuevo capitán para capear, en la medida de lo posible, el temporal. Una crisis sin precedentes interna y externa, con un partido dividido, un país fraccionado y una guerra en Ucrania que está tambaleando los cimientos de un país que fue potencia y que ahora suma a su quinto primer ministro en solo seis años. Ese honor es para Rishi Sunak, que coge un timón complicado de manejar.

Sunak supera muchas barreras, pero no todas para bien. Es el primer ministro más joven del Reino Unido desde 1812, y a sus 42 años es el primero de ascendencia india en llegar al cargo. Pero también carga en su mochila con ser más rico que el propio rey Carlos III y con que su mujer Akshata Murthy, hija del empresario indio Narayana Murthy, haya sido acusada de evadir impuestos y de no tributar en el país.

Su carrera, en todo caso, ha sido ascendente hasta llegar a la cima a la segunda, después de perder hace mes y medio las primarias contra una Liz Truss a quien ahora sustituye. Sunak se formó en el Winchester College y en el Lincoln College de la Universidad de Oxford y después pasó por Stanford. De las aulas, a la política.





Es conservador de cuna. Llegó a la Cámara de los Comunes después de pasar por la City como analista financiero y de trabajar en Goldman Sachs. Es uno de los economistas más reputados del país y su carrera política ha sido un ascenso constante desde que aterrizara en la primera línea tory. De hecho, empezó a tener notoriedad antes del referéndum del brexit y la salida de la Unión Europea fue una de las causas que más ha defendido. De Sunak se dice que era brexiter incluso desde antes de que en el Reino Unido se empezara a cocer la idea.

Con la llegada de Boris Johnson al poder, Sunak adquirió su propio espacio. En 2019 fue nombrado Secretario Jefe del Tesoro y solo un año después pasó a ser ministro de Hacienda, un reto de altura si se tiene en cuenta que ocupó el cargo durante toda la pandemia. Su gestión económica se miró con lupa, y se le ve como el heredero de Boris Johnson. A la vez, fue él precisamente quien abrió la cascada de dimisiones que terminó con el cese de quien fuera su jefe.

La economía es un elemento fundamental en la carrera hacia Downing Street y Sunak, dado su camino hasta aquí, ha querido explotarlo. No habla tanto de subir o bajar impuestos, sino de qué impuestos se tocan y cuáles no. Esa posición no jugó a su favor frente a Truss, pero el golpe estrepitoso de la estrategia de este ha terminado por darle la razón al nuevo premier. “No es la carga fiscal lo que está provocando la recesión, eso es sencillamente erróneo, es la inflación, esa es la raíz del problema”, sostuvo en su momento. Ahora mantendrá esa receta.

Sunak es consciente además de que la guerra en Ucrania lo inunda todo y el Reino Unido es uno de los mayores apoyos de Kiev. Así, aseguró que como primer ministro “iría más lejos” en las medidas para aislar a Rusia, y en este sentido hizo hincapié en que él contribuyó desde Economía a diseñar las actuales sanciones. “Yo mismo ya puse en marcha las medidas que le están creando a Putin los mayores problemas”, afirmó en uno de los debates frente a Truss. Llegados al 24 de octubre, cuando cruce la puerta del número 10, Sunak tendrá la mesa llena de deberes por hacer.