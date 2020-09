Ring Always Home Cam: Precio. Cámara voladora tipo dron autónomo para vigilar casa

Ring Always Home Cam solo graba video cuando está volando y, cuando no, está simplemente manteniendo su carga en su dock. Además, Amazon dice que cuando está volando hace ruido a propósito para informar que está presente y está grabando.

Esto no significa que este minidron de Amazon pueda volar con total libertad por la casa. Aunque Ring Always Home Cam vuela de manera autónoma, solo lo hace a través de caminos preseleccionados por el usuario.

La idea de Ring Always Home Cam es proporcionar un nuevo nivel de vigilancia en tu casa, al tener la capacidad de no solo grabar y transmitir video en vivo, sino que también puede moverse por tu casa de manera automática si detecta ruido o algo sospechoso.

