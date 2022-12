Rihanna, Taylor Swift y Beyoncé, en la lista Forbes de las 100 mujeres más poderosas del planeta

La cantante y empresaria de Barbados, de 34 años, es la que ocupa el puesto más alto de las tres, en el número 73, gracias no tanto a la música, aunque ya ha anunciado su regreso, sino a su buen hacer en los negocios con su firma Fenty. Mientras tanto, la autora de Shake it off o Blank Space únicamente supera por un escalón a la artista de Single ladies: Taylor Swift ocupa el 79 y Beyoncé el 80.

La revista Forbes ha dado a conocer su lista anual de The World’s 100 Most Powerful Women. Es decir, ‘Las 100 mujeres más poderosas del mundo’. Y en ella abundan nombres de políticas, banqueras, finanzas, tecnología y, sí, algunos nombres más reconocibles para el gran público porque vienen de la industria del entretenimiento. Y tres de ellas, de la música: son Rihanna, Taylor Swift y Beyoncé.

