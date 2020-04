Rihanna se asocia con CEO de Twitter para ayudar víctimas de violencia

Antes de su última contribución, Rihanna ya ha donado US$ 5 millones para ayudar a combatir la pandemia de coronavirus, y el líder de Twitter, Dorsey, anunció sus planes de donar US$ 1 mil millones de su patrimonio para combatir la enfermedad, entre otros esfuerzos caritativos.

“Estamos uniendo fuerzas con el CEO de Twitter / Square @Jack hoy al cofinanciar una subvención de US$ 4.2 millones a #MayorsFundforLA para abordar la crisis actual para las víctimas de violencia doméstica en Los Ángeles, como resultado de la Orden ‘COVID-19 Safer at Home’ “, se lee en el comunicado compartido el jueves (09 de abril).

