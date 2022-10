Rihanna sacará nueva canción este viernes

No se sabía cuándo sería y había quien había tirado la toalla y pensaba en ella antes como empresaria de (mucho, muchísimo) éxito que como cantante. Al fin y al cabo, hacía más de seis años que Rihanna no sacaba nada de música ni se interesaba por el mundillo ni hacía colaboraciones ni se subía a un escenario. Pero entonces llegó el anuncio de la Super Bowl 2023 y entonces solo era cuestión de tiempo que llegase su primera canción… que podría ser este viernes.

