Rihanna es oficialmente multimillonaria, según Forbes

“Ella fue una de las primeras marcas que salió y dijo ‘quiero hablar con todas esas personas diferentes'”, dijo Coyne a Forbes. “Muchas mujeres sentían que no había líneas que se adaptaran a su tono de piel. Había líneas claras, medias, medio oscuras, oscuras. Todos sabemos que eso no es la realidad”.

Forbes estima que solo Fenty Beauty tiene un valor de US$ 2.800 millones. En 2018, la marca de maquillaje, que se vende en las tiendas Sephora, generaba más de US$ 550 millones en ingresos anuales, ganando más que KKW Beauty de Kim Kardashian West, Kylie Cosmetics de Kylie Jenner y Honest Company de Jessica Alba, informó la revista.

