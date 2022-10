Rigoberta Bandini anuncia otro concierto en diciembre en el WiZink Center de Madrid: “Igual cae algún villancico”

Este álbum incluye la canción con la que a punto estuvo de representar a España en Eurovisión 2022, Ay mamá , así como otros éxitos acumulados en todo este tiempo, como Perra o In Spain We Call It Soledad .

Se trató de toda una proeza para una artista que, desde la independencia discográfica, ha pasado en dos años del absoluto anonimato a convertirse en una de las revelaciones de la pandemia con temas como Too Many Drugs y que publicó muy recientemente su disco de debut, La emperatriz.

