Riesgos de utilizar lubricantes caseros como cremas, vaselinas o aceites

Asimismo, el uso de cremas que no logran lubricar de forma adecuada puede causar importantes irritaciones. Esto no solo producirá incomodidad en las relaciones sexuales, sino un mayor dolor y picores , sobre todo, en la vagina.

Aunque los aceites y la vaselina sí pueden cumplir la función de lubricar, contrariamente a las cremas, en realidad, su uso entraña bastantes riesgos. El primero de ellos ya lo hemos mencionado y es que los condones de látex se debilitan y se rompen en contacto con los productos cuya base está hecha de aceite. Esto no solo puede dificultar la prevención de embarazos no deseados, sino favorecer el contagio de infecciones de transmisión sexual (ETS).

Los aceites, de masaje o de cocina, también se utilizan como lubricantes caseros . En este caso, su textura sí es adecuada, no obstante, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) desaconsejan su uso. La razón está en que el aceite es uno de los ingredientes que no deben estar presentes en los lubricantes que se compren porque dañan los condones de látex.

Empecemos por las cremas. Este producto está diseñado para que la piel lo absorba y, además, tiene componentes químicos que no son adecuados para la flora vaginal . Lo que sucede cuando se aplica crema en la vagina o el ano es que se absorbe y no lubrica, por lo que no resuelve el problema.

Sin embargo, aunque no se sufran este tipo de problemas, los lubricantes son muy útiles en los casos en los que se desee practicar sexo anal , por ejemplo. Pues, esta parte del cuerpo no lubrica de forma natural.

