Riesgo y beneficio, el dilema de la vacuna de AstraZeneca

Después de una investigación realizada por la EMA, el 18 de marzo se concluyó en tres puntos específicos: que los beneficios de la vacuna para combatir la Covid-19 (que a su vez provoca problemas de coagulación y puede ser fatal) continúan superando el riesgo de efectos secundarios; que la vacuna no se encuentra asociada con un aumento en el riesgo general de coágulos sanguíneos (eventos tromboembólicos) en quienes la reciben; y que no había evidencia de un problema relacionado con lotes específicos de la vacuna o con sitios de fabricación particulares.

