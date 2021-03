‘Ridículum’ | La Prensa Panamá

En conclusión, y sabiendo que mis amigos y aliados de la sociedad civil me pondrán una cruz, el sistema actual comprobó –dramáticamente– en el caso del exprocurador Ulloa, no funcionar por razones lógicas y racionales. Una cosa es empresa y otra –radicalmente distinta– es ejecutores en la función pública.

El exprocurador Ulloa llegó y no hizo nada…y se fue y no dijo nada. ¿Cómo es posible esto, luego del largo proceso al que se le sometió antes de nombrarlo?

