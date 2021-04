Ricky Martin incendia las redes con su nuevo y sensual posado con armadura incluida

El estilismo ha estado de la mano de Douglas VanLaningham, editor de moda en la revista. Un look que ha dado mucho de qué hablar, no solo por su característica armadura, sino también por el resto de piezas elegidas.

Por no faltar, no ha faltado ni una armadura de Jean Paul Gaultier al más puro estilo Gladiator. Un accesorio que ha dejado a todo el mundo boquiabierto y que le sienta como un guante.

